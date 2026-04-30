Actriz reveló detalles íntimos de su relación con el actor Sylvester Stallone: «más que un semental, parecía un conejo»

La segunda esposa de Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, reveló detalles de su relación con el actor de Hollywood. Cabe señalar que el cineasta actualmente tiene un relación con Jennifer Flavin, con quien está desde 1997.

Sin embargo, el actor ya habría tenido dos relaciones con anterioridad. La primera fue con Sasha Czack, con quien estuvo 10 años de relación y posteriormente con Brigitte Nielsen.

Declaración sobre Sylvester Stallone

Ahora bien, la modelo dio una entrevista al programa «Belve» junto a Francesca Fagnani. En donde revelo íntimos detalles de su relación con Sylvester Stallone.

En aquella entrevista, Brigitte Nielsen señaló que el actor tuvo un cambio radical después de haberse casado. La segunda esposa del actor, declaró que él era una persona abusiva.

Cabe señalar que, la actriz estuvo con Sylvester Stallone durante los años 1985 y 1987, pero su relación duró solamente 19 meses. De igual manera, la modelo confesó que se arrepintió de su decisión luego de haberse casado.

«Algo cambió la noche de bodas. Fue horrible, algo que jamás olvidaré. Fue muy cruel, tanto psicológica como físicamente. Era obsesivo. Me sentía en peligro«, afirmó.

Además, la modelo señaló que luego de su ruptura, su carrera en Hollywood cayó, esto debido a que tras conocer que ya no se encontraba junto al famoso actor, no la volvieron a llamar.

«Arruinó mi carrera después de que lo dejé. Me incluyó en la «lista negra» de Hollywood. No podía creer que alguien lo abandonara. Soy como una bomba atómica porque lo sé todo. Pero firmé un contrato», afirmó.

Por otro lado, Nielsen confesó detalles íntimos del Sylvester, relatando que la virilidad que mostraba en pantallas no pasaba en la vida real. Todo esto lo atribuyó al consumo de sustacias por parte de Sylvester.

«Era terrible en la cama. El uso de esteroides le hizo mucho daño: más que un semental, parecía un conejo«. Afirmo de forma directa. Según el medio Gazeta Express.

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