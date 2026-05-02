Vienen acciones legales y ya tiene reemplazo: Cata Vallejos desmintió acusaciones del director de Miss Universo La Reina

Cata Vallejos vivió una de las semanas más polémicas de su vida. Esto, ya que fue sacada de la competencia por el Miss Universo, donde participaba representando por la comuna de La Reina. Esto, antes de iniciar el concurso en sí, por decisión de la organización comunal.

La modelo e influencer conversó este viernes con Primer Plano, donde aseguró que la versión que entregó Eric Garrido, el director, era absolutamente falsa.

Cabe recordar que él señaló que Cata Vallejos lo pasó por encima, y tenía actitudes «extremadamente divas«, lo que terminó desgastando su relación laboral, además, de que no cumplió con sus obligaciones.

Cata Vallejos desmintió acusaciones del director de Miss Universo La Reina

Por su parte, al ser abordada por Primer Plano en el aeropuerto, Cata Vallejos desmintió de entrada: «Eso es imposible, se lo pueden preguntar a cualquier persona que haya trabajado conmigo. Eso es mentira (…) con todo el mundo soy un amor porque yo soy así, de esta manera. No sé por qué está inventando todas estas cosas».

«No entiendo qué le pasó por su cabeza, a mí me tiene muy desconcertada todo esto… pero estoy tranquila, porque sé que he hecho las cosas bien», agregó la modelo.

Por su parte, le preguntaron si tomaría acciones legales, a lo que respondió que su abogada «ya está en eso«. «Es lo único que te puedo decir, porque de verdad que… es terrible todo esto«, agregó Cata Vallejos.

En esa misma línea, aseguró que intentará volver a la competencia, por medio de un repechaje: «Yo comencé algo y lo voy a terminar (…) pretendo poder entrar por ahí. Voy a dar todo de mí«.

«Para todos nosotros fue una completa sorpresa. Eso es lo único que te puedo decir», cerró la influencer.

Cuestionaron el reemplazo

Por otro lado, también en Primer Plano, se contactaron con Eric Garrido, quien confirmó que ya tienen el reemplazo de Cata Vallejos. «Se llama Sofía Paz Badillo«, reveló.

Desde el panel cuestionaron la rapidez con la que se encontró a una sustituta, lo que podría indicar que esto estaría planeado, según plantearon en el panel.

Incluso, la propia Cata Vallejos aseguró que tenía la sospecha de que esto era así, y que ya tenían a una reemplazante para su puesto hace algún tiempo.

De hecho, aseguró que en su viaje a Rapa Nui crecieron las sospechas, puesto que le llevaron vestidos que no eran para ella.

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