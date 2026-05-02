«Me cae tan mal…»: Naya Fácil arremetió con todo contra Cony Capelli tras crítica en programa en vivo

La influencer Naya Fácil volvió con todo tras unos días de descanso, en los que recorrió Jamaica y sus alrededores. Pero su vuelta no pasó desapercibida. Esto, porque rápidamente se vio envuelta en un nuevo conflicto, esta vez, nuevamente con Constanza Capelli.

La situación comenzó luego de que un seguidor respondiera una de sus historias de Instagram, asegurando que un rostro de televisión estaba hablando mal de ella en vivo, lo que encendió la polémica.

Naya Fácil arremetió con todo contra Cony Capelli tras crítica en programa en vivo

Según consignó Página 7, el mensaje en cuestión que recibió Naya Fácil decía lo siguiente: «No me gustaría amargarte el retorno (de vacaciones), pero Cony Capelli habló mal de ti en el programa Plan Perfecto de Chilevisión«.

En concreto, Cony Capelli aseguró, en lo que sería su despedida del programa, que Naya Fácil no podía perder segiudores, puesto que esto le significaba perder dinero.

Como era de esperarse, Naya Fácil utilizó sus redes sociales para defenderse, y escribió en sus historias: «No me pueden decir nada mis facilines. Cuando alguien me cae mal es porque a mí me sacan al baile«.

«Ya me han llegado varias cosas de Capelli, me cae muy mal. Estuve de vacaciones, pero me entero de todo lo que hablan de mí», agregó la influencer.

Incluso, fue más allá, y entregó su opinión personal sobre la bailarina: «Hay varias personas que me caen mal en la tele y ella es una de ellas«.

«Me cae tan mal, lo bueno es que es mutuo«, cerró Naya Fácil.

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