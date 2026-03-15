«No fue preparado, fue por La Quintrala, la Tiranosaurio Rex»: Junior Playboy se despidió de Fiebre de Baile con un duro mensaje

La expulsión de Junior Playboy fue una de las grandes polémicas de la semana. El chico reality fue el segundo eliminado de la temporada, no por su baile, sino por encarar a Fran García-Huidobro en la pausa comercial.

Cabe recordar que en aquella noche de eliminación, luego de este episodio, Raquel Argandoña, como presidenta del jurado, tomó la decisión de expulsar a Junior Playboy de la competencia.

Junior Playboy se despidió de Fiebre de Baile con un duro mensaje

Es por esto, que este sábado Junior Playboy publicó en su perfil de Instagram un video. En él, profundizó en su salida del programa: «El día del baile, en los ensayos me quitaron bailarina. Al otro día, a las seis horas me citaron a una reunión para puro desequilibrarme. No fue preparado, para que sepan, gente, fue por La Quintrala, la Tiranosaurio Rex«, comentó de entrada.

«Yo estoy feliz con mi progreso. Me pusieron hartos obstáculos. Quedé débil, quedé dolido«, agregó el chico reality.

«Ya no les funcionó cag… como ordinario, como flaite, dijeron que hubo destrozos y no hubo ningún destrozo. Solamente me saqué la chu… Ahora, nos les quedó nada más que decir que andaba desequilibrado… les mostraré lo desequilibrado que ando», terminó de comentar en el video.

Sin embargo, para complementar el video, Junior Playboy escribió: «No sabía que decir, la verdad estaba penada por la ley Rex».

«En fin, quiero despedirme de la producción de Fiebre de Baile 2 y Chilevisión. Quiero agradecer la preocupación, el respeto de la producción tras cámara; son muchos para mencionarlos a todos y a todas», explicó el chico reality.

Por último, lanzó un discreto palo al jurado involucrado en el conflicto: «Gracias, mis disculpas no existen… sí para la nueva bailarina Fran, Diana, los Power, la maestra. ¿Y saben por qué les pido disculpas a ustedes? Por tener que aguantar tanta tontera, tanto circo«.

«El objetivo principal es el baile. En fin, gracias mi gente, su Junior Playboy. ¡Es que no me tienen paciencia!«, cerró.

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