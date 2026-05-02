«Extremadamente diva y «Quería pasar por encima de mí»: Director de Miss Universo La Reina reveló los motivos de la expulsión de Cata Vallejos

La tarde de este viernes, el director del Miss Universo La Reina, Eric Garrido, abordó públicamente la polémica salida de Cata Vallejos del certamen, apuntando directamente a su actitud durante el proceso.

En conversación con Plan Perfecto, el organizador explicó que la decisión de desvincularla se tomó tras una serie de conflictos internos, afirmando que: “Hubo muchas faltas de respeto”.

Cabe recordar que Cata Vallejos había sido elegida para representar a la comuna de La Reina. Sin embargo, mientras se encontraba de viaje en Rapa Nui, desde la organización comunicaron el fin de su candidatura. Por su parte, la influencer aseguró posteriormente que se enteró de esta decisión a través de redes sociales.

Director de Miss Universo La Reina reveló los motivos de la expulsión de Cata Vallejos

En la misma entrevista, Eric Garrido profundizó en sus cuestionamientos: «No quiero generalizar con toda la gente que es de los medios, famoso o conocidos, diciendo que actúan de la misma forma, pero en mi caso, tuve la mala experiencia de apostar por una niña que es extremadamente diva«.

Además, aseguró que las diferencias fueron constantes durante el proceso: «Frente a toda esa situación, hubo muchos altercados y diferencias, porque al final y al cabo siempre quería pasar por encima de mí«.

«Los reclamos de las colaboraciones que se hacían, y no se cumplían, llegaban a mí, y las cosas positivas llegaban a ella«, complementó.

El director del certamen también explicó sobre la salida de Cata Vallejos: «Yo no gano con esto, lo hago por pasión, dejé muchas cosas de lado (…) y ver que un personaje te pague ni siquiera con un gracias, dije: ‘No, basta’».

«Si ella no lo valoró y no me respetó, ya no es un tema mío. Siempre fui caballero, hasta ahora, y si lo estoy haciendo público, es porque hay un límite», cerró sobre la modelo.

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