«No es fácil, los cambios cuestan»: Figura de Chilevisión confirma su salida para partir a canal de la competencia

Este jueves, se confirmó la partida de un reconocido periodista de Chilevisión, quien optó por cerrar su etapa en la señal para asumir nuevos proyectos laborales.

Hablamos de Pablo Yutronic, profesional que fue parte de distintos espacios del canal, incluyendo el matinal y noticieros. En su última etapa, además, cumplía funciones como notero en el programa «Contigo en Directo».

Fue el propio comunicador quien dio a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram, donde compartió un mensaje de despedida: «¡Se baja el telón! Después de casi 3 años y medio, he decidido dejar el canal para tomar nuevos desafíos».

«Feliz y agradecido de haber participado en distintos espacios y formatos como el matinal, el noticiero, en deportes con esa cobertura inolvidable de los Juegos Panamericanos 2023, en emergencias, elecciones, y obviamente, en mi querido y amado Contigo en Directo», continuó

Además, mencionó: «No es fácil, los cambios cuestan, pero se cierra una etapa y comienza otra (…) El camino sigue. De eso se trata. ¡Gracias Chilevisión! ¡Lo pasé muy bien!».

Emotiva despedida en pantalla

Su salida también se reflejó en pantalla. En una de las emisiones de «Contigo en Directo», se realizó su último despacho, instancia que estuvo marcada por palabras de cariño de sus compañeros.

En ese momento, la conductora Karina Álvarez tomó la palabra y reveló que el periodista continuará su carrera en otra estación televisiva.

«Me toca la ingrata misión de despedir a Pablo Yutronic, porque nos va a dejar y se va a un canal amigo», indicó.

«Yo personalmente lo siento como una pérdida. A mí me gustaría que te quedaras, tú lo sabes, yo te lo dije. Hay muchos integrantes de este equipo que comparten mi apreciación», añadió Karina Álvarez.

Incluso, en tono de broma, le lanzó: «Te esperamos con los brazos abiertos, por si te arrepientes».

Finalmente, Pablo Yutronic mencionó visiblemente afectado: «Estoy emocionado, tengo un nudo en la garganta en estos momentos, voy a evitar llorar… Pero nada, Chilevisión es un tremendo canal, fui muy feliz, lo pasé muy bien y al final eso es lo importante».

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