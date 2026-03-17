«La encuentro agresiva, avasalladora y manipuladora»: Marité Matus reaccionó a la acusación de Pamela Díaz

Marité Matus no se quedó callada tras los comentarios hechos por Pamela Díaz, en el programa ‘Hay que Decirlo‘. Y es que el pasado lunes la animadora se refirió al conflicto que existe entre su hija y la exesposa de Arturo Vidal, donde La Fiera declaró que ella le cree a su hija, como cualquier madre.

Además, La Fiera señaló que Marité Matus habría borrado su conversación en donde se veía la buena onda que habría entre ellas y expresó: «¿Por qué borraste los mensajes, Marité? Si igual podemos ser amigas el día de mañana. Me molesta cuando alguien me quiere exponer. Yo sabré a quién quiero defender o lo que quiero decir. Yo me hago cargo de mis actos».

Cabe señalar que esto comenzó cuando Gissella Gallardo le afirmó a La Fiera que Marité Matus tendría pantallazos de conversaciones osadas de su expareja con la hija de Pamela. Hecho que habría ocurrido cuando estos aún estaban juntos y que, además, habría generado una supuesta demanda por divorcio culposo de parte de Matus.

La respuesta de Marité Matus a Pamela Díaz

Luego de que Pamela Díaz le enviara un mensaje a la influencer, Marité Matus publicó una historia en sus redes sociales con un mensaje para La Fiera en donde expone lo que piensa de ella. «Señora Pamela Díaz, la que habla como dueña de la verdad. Yo no he borrado ningún mensaje contigo. Tengo todos los mensajes en mi Instagram y no he borrado absolutamente nada. El que quiera verlos, ahí están».

«Yo nunca fui amiga de Pamela Díaz, siempre fui cordial, pero como persona nunca me gustó. La encuentro agresiva, avasalladora y manipuladora, de esas personas que pasan por encima de otras mujeres y que pretenden que todos a su alrededor les obedezcan«, agregó.

Además, señaló que Pamela Díaz es una mujer que intimida: «Una mujer que amenaza, insulta y trata de imponer miedo para tener poder, para mí no tiene ningún valor. Yo no te tengo miedo en lo absoluto. Y ahora intenta desviar la verdadera noticia, que es la importante, atacando y pasando por encima de otras personas, algo que parece tener bastante normalizado en su entorno».

«Aquí esperaré sus demandas para poder mostrar mis pruebas», concluyó.

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