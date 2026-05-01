Katteyes lanza «Ponte Ponte» y entrega el último vistazo de lo que será su debut discográfico

Katteyes sorprendió a sus fans con el estreno de «Ponte Ponte», un adelanto de lo que será su primer disco.

Con este nuevo single, la artista sigue afirmándose dentro de la escena urbana nacional, destacando en el reggaetón, estilo en el que viene marcando presencia hace rato.

Katteyes, ha logrado buenos números en plataformas digitales con canciones como «Alo» junto a Sinaka. Además de su nueva colaboración con Martín White en “POLLY POCKET”.

La chilena atraviesa un momento dulce en su carrera, acumulando reproducciones y sumando cada vez más seguidores.

En tanto, «Ponte Ponte» se convierte en su segundo lanzamiento como solista, el cual presentó en grande. Organizó su propia fiesta de estreno, instancia que también aprovechó para celebrar sus 22 años junto a cercanos, colegas y medios.

El tema venía siendo anticipado en redes sociales, donde generó bastante expectativa entre sus fans, quienes ahora ya pueden escucharlo en todas las plataformas digitales mientras esperan el lanzamiento oficial del disco, que aún está en proceso de ajustes.

Un estreno en pleno auge de su carrera

Este lanzamiento aparece justo en medio del gran presente que vive Katteyes. Sin ir más lejos, fue uno de los números más comentados de Lollapalooza Chile 2026 y también ha pisado escenarios de alto nivel como el Movistar Arena.

A eso se suma su buen rendimiento en rankings digitales, donde sigue posicionándose con fuerza. Además, ya tiene en la mira una gira internacional, con fechas confirmadas en Europa que inician el próximo 13 de junio en Madrid.

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