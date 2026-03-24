Esteban Düch entrega detalles exclusivos de su próximo show: «Para mí la música y la comedia están unidas desde hace mucho tiempo»

Luego de su gran presentación en el Festival de Viña del Mar, el comediante venezolano Esteban Düch visitó Radio Corazón para hacer un balance de su experiencia en el exigente escenario.

“Estar en el festival para cualquier persona que se dedica a la comedia es el escenario más importante al que puedes aspirar”, aseguró, destacando el peso simbólico de la Quinta Vergara. Su llegada, sin embargo, no fue casual. “La verdad es que uno trabaja todo el año para ir al festival”, explicó.

Sobre el momento en escena, recordó la magnitud del desafío: “Es muy imponente ver la Quinta Vergara, son 15.500 personas… yo le podía ver la cara a las personas que estaban arriba en la galería”.

Esteban Düch en exclusiva con Radio Corazón

Düch también repasó su historia personal. Llegó a Chile hace más de una década como migrante y, con el tiempo, dejó atrás su carrera como contador para dedicarse al humor. “Yo nací como comediante en Chile”, afirmó, subrayando el rol del humor local en su desarrollo.

En cuanto a las críticas, el humorista fue claro: “No le presto atención (…) es ‘hate’ por ‘hate’”. Además, defendió su visión del rubro: “El humor al final de cuentas es humor y punto… lo fundamental es que la gente se ría”.

Actualmente, el comediante proyecta una nueva etapa. El próximo 28 de marzo se presentará en el Gran Arena Monticello con un espectáculo que combinará stand up y música. «Vamos a hacer un show de larga duración que combina comedia y un set musical con mi banda», adelantó.

«Para mí la música y la comedia están unidas desde hace mucho tiempo», cerró, marcando el sello de su propuesta.

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