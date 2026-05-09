¡Vuelve «Yo soy betty, la fea» a la televisión!: Este es el día y la hora en que la transmitirán

Regresa a Chile una de las teleseries más famosas de los últimos tiempos, «Yo soy Betty, la fea». La aclamada serie vuelve con todo en televisión abierta por las tardes.

La serie estrenada en 1999, escrita por guionista Fernando Gaitán, tuvo un éxito tan grande que en en 2009, fue inscrita en el Libro Guinness de los Récords como la producción más exitosa de la televisión.

Además, fue emitida en 180 países, doblada a 25 idiomas y adaptada en 28 versiones a nivel internacional. Además, no solo quedó en la memoria, sino que dejó frase icónicas que aún siguen vigentes en la cultura popular.

«¡La pobreza me está respirando en la nuca!», «¡Tan divino!» o «Yo soy fea, pero no soy bruta», son algunas de las frases que aún se ven redes sociales.

La historia es sobre Beatriz Aurora Pinzón Solano, interpretada por la actriz, Ana María Orozco. El relato nos muestra a Betty, una profesional destacada en el ámbito de la economía, pero que sufre constantemente en su trabajo por su apariencia.

Tanto así, que luego de haber salido de la universidad, con honores en la carrera de Economía, y tener un posgrado en Finanzas, solamente encuentra un empleo como secretaria en una empresa de moda, Ecomoda.

A lo largo de la serie Betty demostrará todas sus capacidades y talento. Mientras al mismo tiempo, enfrenta las burlas y prejuicios de parte de sus compañeros de trabajo.

¿Dónde y cuándo podrás ver «Yo soy Betty, la fea»?

La teleserie se encontrará disponible a partir de este lunes 11 de mayo por Canal 13. El programa volverá en el horario de la tarde noche, después de «La tarde es nuestra«.

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