Esteban Düch anuncia show en Gran Arena Monticello: Cuándo, cómo comprar entradas y artistas invitados al evento

Luego de confirmar su esperado show en la Gran Arena Monticello, Esteban Düch sorprendió al revelar a los invitados que lo acompañarán sobre el escenario.

La cita está fijada para el sábado 28 de marzo a las 21:00 horas y promete una noche cargada de humor y música.

Esteban Düch en Gran Arena Monticello: reveló invitados y sorpresas en su show

Entre los nombres confirmados destaca el comediante y actor Rodrigo Salinas, quien llegará junto a su banda Mystic Changos para aportar su característico estilo irreverente.

A él se suma Claudio Narea, histórico guitarrista de Los Prisioneros y una de las figuras más influyentes del rock nacional.

La música también tendrá un rol clave con la participación de Tomo Como Rey, quienes llegan tras su reciente paso por Lollapalooza 2026. A ellos se sumará la guitarrista Cler Canifrú, quien se prepara para presentar en vivo su nuevo disco “Santa Clarita”.

El espectáculo combinará rutinas de comedia con música en vivo, fórmula que Düch ha consolidado en sus últimos shows. Sobre el escenario también estará su banda, Los Duches, reforzando el sello musical de su propuesta.

Con este evento, el comediante busca celebrar uno de los momentos más importantes de su carrera, tras su paso por la Quinta Vergara, y dar un nuevo salto hacia escenarios de gran convocatoria.

Los tickets para el evento ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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