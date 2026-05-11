Vale Roth anuncia que se encuentra embarazada de su tercer hijo: reveló importante decisión al respecto

En la reciente emisión de Fiebre de Baile, Valentina Roth sorprendió al revelar que está esperando a su tercer hijo junto a Miguel de la Fuente.

La noticia llegó luego de una emotiva presentación de la ex chica Calle 7, quien bailó “En mi corazón vivirás” de Phil Collins, tema central de la película Tarzán. Al momento de terminar la coreografía, en pantalla apareció la imagen de una mujer embarazada sosteniendo su vientre, lo que despertó sospechas entre los presentes.

La gran noticia que entregó Vale Roth en Fiebre de Baile

Luego de la performance, la animadora Diana Bolocco comentó: “Hasta donde yo sé, esto no sólo es un homenaje a las mamás que nos están mirando”.

En ese momento, explicó que la canción tenía un significado especial. “Gracias a la producción por dejarme bailar este tema. Lo escuché en todo el embarazo de mi primera hija, le ponía la música, se la cantaba y la hacía dormir todas las siestas con esa canción”, relató.

Acto seguido, Diana Bolocco le dio el espacio para entregar la noticia: “Tengo entendido que algo nos quieres contar”, le dijo.

Fue en ese momento cuando la influencer confirmó su embarazo. “Bueno… donde cabe uno, caben dos; y donde caben dos, caben tres”, comentó en la emisión del programa de entretención.

Más adelante, Roth detalló que tiene “dos meses y una semana” de gestación y explicó por qué decidió compartir la noticia en el programa. “Feliz de contarlo acá porque es como mi casa. Sé que el jurado ya sabía; mis compañeros, todos sabían. Me han apoyado muchísimo”, expresó.

Además, quiso despejar dudas sobre su continuidad en el espacio y dejó en claro que seguirá participando. “Esto no es una enfermedad, estoy súper bien. Tengo mucha energía. Me estoy cuidando en los lifts, de no caerme. La producción también me está cuidando harto (…) Quiero escribir mi propia historia y no la escriban otras personas”, afirmó.

Finalmente, cerró el tema confirmando que no piensa abandonar la competencia. «No voy a renunciar, voy a seguir», concluyó.

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