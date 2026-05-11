Alejandro Sepúlveda advierte altas temperaturas en Santiago y revela dato clave respecto a las precipitaciones en Mayo El comunicador entregó su pronóstico para la segunda semana de mayo, donde reveló que será un mes "seco". ¿Regresan las precipitaciones a Santiago? Acá los detalles. 11 May, 2026. 15:52 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: «Me sacó a chuletas de la zona roja» ¿Lluvia en Santiago?: Meteorólogo de Mega reveló qué día de la semana podrían volver las precipitaciones a la capital Auditora impactó con su apasionada historia de amor en El Chacotero Sentimental: «Me dijo que se moría si no le daba la flor» ¿Vuelve la lluvia a la capital? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico para este fin de semana en Santiago El triste fallecimiento que enluta a Sergio Freire: "Asimilando tu pérdida y sin querer arruinar el día de la madre de nadie" Popular periodista se sumó a equipo de TVN luego de trabajar varios años en CHV: "feliz de poder aportar" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado