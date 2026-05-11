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Alejandro Sepúlveda advierte altas temperaturas en Santiago y revela dato clave respecto a las precipitaciones en Mayo

El comunicador entregó su pronóstico para la segunda semana de mayo, donde reveló que será un mes "seco". ¿Regresan las precipitaciones a Santiago? Acá los detalles.

11 May, 2026. 15:52 hrs

 

 

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