¡Paren todo! Pato Torres confirma su regreso al icónico Teatro en Chilevisión

Una inesperada noticia entregó este viernes Pato Torres durante su participación en Radio Corazón. El actor confirmó en plena transmisión radial que volverá al icónico teatro en Chilevisión, despertando la nostalgia de miles de seguidores.

El intérprete realizó el anuncio con entusiasmo y aseguró que este regreso representa un momento muy importante en su carrera. “Tengo el honor, el agrado de hacer un regreso enorme”, expresó en La Número Uno de Chile.

El rey vuelve a casa: Pato Torres regresa a Teatro en Chilevisión

Posteriormente, decidió confirmar directamente los rumores que ya comenzaban a circular. “Señoras y señores, es verdad, lo estoy confirmando frente a los micrófonos de mi Radio Corazón”, señaló nuestro querido locutor.

Fue ahí cuando lanzó la frase que emocionó a los auditores y seguidores de la televisión chilena: “Sí, sí, regreso al teatro en Chilevisión”.

Tras sus declaraciones, el locutor Julio Stark reaccionó de inmediato al anuncio y destacó la importancia de su regreso. “Teatro en Chilevisión sin Pato Torres no es teatro”, comentó en medio del programa.

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