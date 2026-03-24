Nueva dinámica de Fiebre de Baile causó diversas críticas en redes sociales: «Era una vergüenza ajena»

El reconocido programa de baile quiso dar una nueva perspectiva incluyendo una novedosa competencia. Durante la cuarta semana, el show llegó con una innovadora idea, llamada «Noche de improvisación«, en este duelo se les medía la capacidad de reacción de los participantes.

En la competencia, cada pareja tuvo que enfrentarse a alrededor de 30 canciones con diferentes ritmos en donde debían improvisar en tiempo real. La dinámica se catalogó como de alta exigencia y con margen de error mínimo.

Sin embargo, las peores duplas pasaron directamente a la zona de riesgo, siendo Kathy Contreras la primera en caer en la zona luego de la evaluación del jurado. Posteriormente, Vale Roth fue elegida, en donde este miércoles deberán enfrentarse en la noche de eliminación.

Ola de críticas en redes sociales tras nueva propuesta en Fiebre de Baile

Por otra parte, el programa no quedó exento de críticas. Los internautas acusaron que esta situación favoreció a algunos participantes y que la improvisación hizo que las interpretaciones fueran subjetivas.

En redes sociales publicaron un fragmento donde se enfoca a Raquel Argandoña, en el video se le ve seria. Además, el video contenía una frase que decía «Cuando se me acaba la batería social».

Entre los comentarios más populares está el de «Es que esa parte del programa estuvo muy fome, entiendo la cara de Raquel, yo en mi casa estaba con la misma cara jajaja». «La cara de Raquel era la misma que puse yo cuando vi el capítulo de ayer, era una vergüenza ajena. Tuve que cambiar de canal, horrible«.

Asimismo, un seguidor del programa comentó: “Qué vergüenza lo que hicieron con Fiebre de Baile. La temporada iba bien y ahora esto”. Por otro lado, algunos televidentes aseguraron que el programa parecía un ‘bingo escolar’. «Parece Fiebre de Baile o Mekano? Porque esto no es baile», comentó otro usuario.

También puedes leer en Radio Corazón: Popular actriz que la rompió en Netflix revela confesión personal a sus 40 años: «Nunca he tenido una relación…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google