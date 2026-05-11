El triste fallecimiento que enluta a Sergio Freire: «Asimilando tu pérdida y sin querer arruinar el día de la madre de nadie»

El comediante Sergio Freire atraviesa un difícil momento familiar luego de comunicar la muerte de su madre, Elizabeth Díaz, durante la celebración del Día de la Madre.

La noticia la dio a conocer inicialmente a través de sus historias de Instagram, donde compartió una sentida despedida dedicada a ella. “Buen viaje mamita linda, te amo infinito. Gracias por tanto, siempre estarás en nuestros corazones”, escribió el humorista.

Luego, durante la jornada de este lunes, Freire utilizó nuevamente sus redes sociales para publicar un sentido mensaje, a quien cariñosamente llamaba «Ely».

“Recién asimilando tu pérdida y sin querer arruinar el día de la madre de nadie, hoy despido a la mía, nuestra Ely”, expresó al comienzo del texto.

En el post, también destacó el carácter y alegría de Elizabeth Díaz: su madre. En las imágenes aseguró que su recuerdo seguirá presente en toda la familia.

“Siempre te llevaremos en nuestros corazones como la persona especial que eras, que tu buen humor te lleve a rodearte de las almas más alegres del cielo, te amaremos por siempre. Buen viaje madre, compañera y amiga”, agregó.

El humorista que triunfó en el Festival de Viña aprovechó de agradecer las muestras de apoyo que ha recibido en medio del complejo momento.

“Gracias a todos los amigos y familia que se han manifestado con tanto cariño, cuenten conmigo siempre”, cerró.

La reacción de Maly Jorquiera

Quien también reaccionó públicamente fue Maly Jorquiera, quien le dedicó emotivas palabras a su exsuegra y también a Lucas, el hijo que tienen junto a Freire.

“Se fue tu Guelita paterna hoy, pero vivirá por siempre en tu corazón mi bebé, por que a pesar de los problemas de los adultos, siempre supimos mantenerte al margen, mi vida”, escribió.

Luego añadió: “Vuela alto Guelita, tu nieto te ama, te llora, pero sabe que lo cuidarás desde el cielo. Amén”.

Finalmente, la comediante también envió un mensaje de apoyo a su expareja en medio del duelo: “Fuerza, siempre contigo, al infinito y más allá. Te amamos”.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google