Popular periodista se sumó a equipo de TVN luego de trabajar varios años en CHV: «feliz de poder aportar»

Luego de anunciar su salida de Chilevisión, Pablo Yutronic ya concretó un nuevo desafío personal. El periodista se integró oficialmente a TVN y este lunes debutó en el matinal «Buenos Días a Todos».

Fue a fines de abril cuando el comunicador informó a través de sus redes sociales que dejaría la señal privada, luego de más de tras años de trabajo. En esa ocasión, compartió un mensaje de despedida donde aseguró: «Me voy en un buen momento profesional, y más aún, conforme, tranquilo y satisfecho por la pega realizada».

Periodista Pablo Yutronic se integró a TVN

Ahora, el reportero comenzó una nueva etapa en Televisión Nacional. Durante la emisión del matinal. Eduardo Fuentes y Monserrat Álvarez le dieron la bienvenida en pantalla.

“Estoy viendo la pantalla y lo diviso, con su sonrisa, su parka, con su micrófono del Buenos Días a Todos que vuelve a tomar en sus manos después de tanto tiempo. El aplauso es para el señor Pablo Yutronic”, expresó Fuentes al presentar al periodista.

Tras el recibimiento, Pablo Yutronic expresó palabras de agradecimiento y manifestó su entusiasmo por el nuevo desafío.

“Feliz, motivado de poder trabajar con ustedes, con este tremendo equipo. Son todos muy buena onda, la semana pasada los conocí, así que feliz de poder aportar”, comentó.

El periodista también recordó su antiguo vínculo con TVN y reveló que ya había pasado por el canal durante su tiempo como estudiante.

“Yo hice la práctica hace 10 años en el Departamento de Prensa (de TVN), específicamente en el matinal no me había tocado estar. Ahora me integro por primera vez a lo que es este histórico matinal, me siento muy orgulloso, muy contento, muy feliz de poder ser parte de este equipo”, cerró.

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