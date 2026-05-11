Tonka Tomicic rompe el silencio y revela «affaire» con reconocido rostro de TV nacional: «fue corto, fugaz»

Tonka Tomicic sorprendió en el reciente capítulo de «Only Friends» al sincerarse sobre un rumor amoroso que la acompañó durante años. Por primera vez, la animadora se refirió públicamente al supuesto vínculo sentimental que tuvo con Julián Elfenbein.

Todo ocurrió durante la dinámica «El juego de la verdad», instancia en la que la comunicadora debía responder preguntas sin filtro. En ese contexto, Tonka tomó una carta que decía: “Hay un rumor no confirmado dentro de la prensa rosa. ¿Tuviste algo con Julián cuando estabas soltera?”.

Tonka Tomicic rompe el silencio tras rumor de antigua relación con Julian Elfenbein

Lejos de esquivar el tema, la animadora reaccionó entre risas y recordó la etapa en que ambos coincidieron en sus primeros años en televisión.

“La verdad, diría que tuvimos un coqueteo… ya, un coqueteo”, reconoció Tonka, aunque evitó entregar más detalles sobre la naturaleza de la relación.

De todas maneras, dejó claro que se trató de algo pasajero y sin mayor trascendencia. “Corto… fugaz y sin sustancia”, comentó durante la conversación.

La exrostro televisivo también explicó que todo ocurrió cuando ambos daban sus primeros pasos en pantalla y ella estaba soltera. “Era recién partiendo en la tele”, señaló, dejando entrever que, tras ese episodio, cada uno siguió su propio camino en la industria televisiva.

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