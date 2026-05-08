  • EN VIVO

¿Vuelve la lluvia a la capital? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico para este fin de semana en Santiago

¿Cómo estará el clima durante este fin de semana? El especialista de Mega entregó la proyección para los próximos días. Acá todos los detalles.

08 May, 2026. 17:31 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS