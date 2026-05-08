¿Vuelve la lluvia a la capital? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico para este fin de semana en Santiago ¿Cómo estará el clima durante este fin de semana? El especialista de Mega entregó la proyección para los próximos días. Acá todos los detalles. 08 May, 2026. 17:31 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS «Mi pololo me presentó a su primo, pero yo ya lo conocía»: Auditora contó cómo terminó en el cinco letras El romance secreto que terminó en show en el Chacotero Sentimental: «jugando a la verdad con las primas» ¿Regresa la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda reveló en Mega el pronóstico para este fin de semana Se pusieron de acuerdo y no lo dejaron salir del campamento… casi termina en el hospital por taquicardia: «A escondidas con tres minas» "La corona de los cuernos es lo que a ti te pusieron. Mejor quédate calladita, que así te ves más bonita" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado