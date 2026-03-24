Ícono de la música popular asegura que fue adicto al sexo: «Llegué a estar con cuatro mujeres a la vez»

A los 71 años, Antonio Ríos sigue vigente y también dispuesto a contar su historia. Recientemente, el ícono de la cumbia argentina abordó temas de su vida personal que sorprendieron a sus seguidores.

En conversación con Infobae habló de los excesos, su vasta trayectoria y sus problemas de adicción al sexo. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la dimensión de su familia. El artista contó que es padre de 25 hijos, 22 biológicos: 12 mujeres y 10 hombres.

La sincera confesión de Antonio Ríos

«Me hice cargo de todos. Como decía mi mamá: si te gusta la vaca, tenés que aceptar el ternero”, afirmó en la conversación.

Según explicó, esta historia familiar se construyó a partir de vínculos con cinco mujeres distintas. Incluso relató que uno de sus hijos apareció en su vida cuando ya era adulto, luego de que un examen de ADN confirmara el parentesco.

Actualmente, asegura que dejó esta etapa atrás. «La fabrica esta cerrada», confirmando que se realizó la vasectomía. De acuerdo a su relato, la decisión surge tras la insistencia de su entorno cercano.

Siguiendo por esa línea, el interprete de «Ámame» se refirió a uno de los episodios más intensos de su vida, que guarda relación son su peak. Aseguró haber desarrollado adicción al sexo.

«Me volví adicto, no podía parar. Las chicas se acercaban después de los shows, me pasaban sus teléfonos, si me gustaban, las llamaba», confesó.

Para cerrar, reveló que llegó a sostener varias relaciones al mismo tiempo. «Llegué a estar con cuatro mujeres a la vez, organizando mis días entre sus casas. Eso fue aproximadamente entre los 40 y los 47 años», concluyó.

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