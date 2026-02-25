Las reacciones en redes sociales a la noche redonda de Esteban Düch en Viña: «Harris, no era tan difícil»

En el segundo turno de la tercera jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Esteban Düch cumplió las expectativas. El comediante venezolano se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro tras una rutina sólida y cercana.

Desde que pisó el escenario de la Quinta Vergara marcó el ritmo. Apostó por un humor directo, con remates rápidos y situaciones reconocibles. Habló de la vida cotidiana y también de la experiencia migrante en Chile. El público respondió de inmediato. Las risas fueron constantes y los aplausos acompañaron cada bloque.

Düch mantuvo el control en todo momento. Midió los tiempos y dejó espacio para la improvisación. Esa soltura lo ayudó a reforzar la conexión con el “Monstruo”, un desafío que no todos logran superar en Viña. Su presentación terminó convertida en uno de los momentos más comentados de la noche.

Un cierre musical que desató la ovación

El remate sorprendió. Düch interpretó un cover de “Equilibrio Espiritual”, clásico del programa infantil 31 Minutos. La Quinta se sumó al coro y el ambiente se volvió festivo.

Luego apareció en escena Rodrigo Salinas. El comediante chileno acompañó el cierre con una colaboración que mezcló humor y música. La fórmula funcionó y terminó por sellar una actuación redonda.

La combinación de stand up, referencias culturales y música consolidó a Düch como uno de los triunfadores del certamen.

Reacciones en redes sociales tras rutina de Esteban Düch

Luego de su rutina, las redes sociales no demoraron en explotar en comentarios.

«Todo lo que tenga que ver con 31 minutos, al chileno le toca el alma. Lindo momento de Esteban Duch con la canciones de las rueditas de atrás», «Viste George Harris. Que siendo un we… simpático y con respeto se logran estás cosas, no ser un prepotente» y «NOTABLE la analogía de Esteban Duch con Trump como el matón de la población que termina llevándose el balón de gas de la casa a dónde fue a sacar al papá maltratador de la familia», fueron algunos de los comentarios.

