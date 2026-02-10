Toly Fu visitó Radio Corazón y presentó «Disciplina», su nuevo proyecto: «La disciplina siempre le gana al talento»

Recientemente, Toly Fu visitó Radio Corazón para presentar su nuevo álbum musical.

Esto en el marco de su primera presentación en el teatro Caupolicán, donde hará bailar y cantar a todos sus fanáticos como «El Bandolero», que se inspira en la figura cinematográfica del zorro.

Nuevo álbum «Disciplina» de Toly Fu

El musico comenta que su trayectoria ha crecido gracias a la constancia, ya que él es el primer artista musical de su familia.

«De hecho, yo no vengo de familia de músicos, de artistas, nada. Soy el primer músico en mi casa, en mi familia. Y bueno, disciplina porque yo no tenía talento para esto, para la música, sino que me gustó. Y dije ‘La disciplina siempre le gana al talento, que es una frase que tengo ahí en mi mente de hace rato'», comenzó diciendo.

Así, Toly Fu se sinceró en La Número Uno de Chile comentando que hubo un momento en el que se desordenó. «Igual tuve una etapa como un poco oscura donde andaba ahí full de fiesta, pasándolo bien, como todos no más. Hasta que dije, ‘Ya me me chanto aquí, voy a darle a la música. Y me enfoqué'».

El artista comenta que la disciplina lo ha ayudado a consolidar su carrera y por ello ha mejorado. «Es significativo para mí, ya que yo creo que mi vida se ha tratado de ser disciplinado, de ser enfocado», comentó.

«Muchas veces me dijeron, ‘Anda a estudiar, ¿Qué vas a hacer cantando tú? Dije, No, si lo puedo hacer, solo tengo que disciplinarme, creer en mi proyecto, creer en mí, tener fe, paciencia, que es muy importante, y perseverancia», destacó.

