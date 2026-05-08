Los Vásquez anuncian gira “Amores de Invierno” y llegan a Gran Arena Monticello: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

El exitoso dúo Los Vásquez anunció oficialmente su nueva gira nacional “Amores de Invierno” 2026, un recorrido que los llevará por distintas ciudades del país y que incluirá una presentación en el Gran Arena Monticello.

La noticia llega luego de un importante momento en la carrera de la banda, tras celebrar sus 15 años de trayectoria con dos conciertos completamente agotados en el Movistar Arena y el éxito de “Por la Carretera”, una de las canciones chilenas más reproducidas y tocadas durante 2025.

Con “Amores de Invierno”, el dúo coyhaiquino apostará por un formato más íntimo y cercano, pensado especialmente para teatros y casinos, buscando fortalecer la conexión emocional con sus seguidores. El espectáculo promete una noche cargada de romanticismo, emoción y los grandes éxitos que han marcado a distintas generaciones con su característico “pop cebolla”.

La gira proyecta convocar a más de 30 mil asistentes a lo largo del país, reafirmando el sólido presente artístico de la agrupación y el fuerte vínculo que mantienen con el público tras más de una década sobre los escenarios.

Además de su presentación en Monticello, el tour incluirá fechas en ciudades como Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Varas y Punta Arenas, entre otras.

Fecha, hora y entradas para Los Vásquez en Gran Arena Monticello

Los Vásquez se presentarán el sábado 15 de agosto a las 21:00 horas en Gran Arena Monticello.

Las entradas estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster con una preventa exclusiva para clientes BancoEstado desde el viernes 8 de mayo a las 12:00 horas, con un 20% de descuento válido por 48 horas o hasta agotar stock.

Finalizada la preventa, comenzará la venta general para todo público.

Es importante recordar que Los Vásquez son parte del line up de lujo que se presentará en una nueva edición del evento radial más importante del país: La Gran Noche de la Corazón 2026.

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