BAMBA confirma su debut en Chile: revisa el cartel completo del nuevo festival impulsado por Juanes

La escena musical latinoamericana sumará un nuevo evento en Chile con el estreno de BAMBA, festival organizado por Lotus junto al cantante colombiano Juanes.

La cita se desarrollará los próximos 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins, en Santiago, y buscará consolidarse como una experiencia que una música, gastronomía y distintas expresiones culturales de Latinoamérica.

Desde la organización señalaron que el proyecto surge en medio del fuerte crecimiento global que ha tenido la música latina en los últimos años. Bajo esa línea, el festival reunirá géneros como rock, pop, ritmos tropicales, sonidos alternativos y propuestas más bailables.

Además, BAMBA contará con el respaldo de Lotus, productora detrás de eventos masivos como Lollapalooza Chile, mientras que Juanes será uno de los principales impulsores del proyecto.

La organización también adelantó que el objetivo es entregar “una producción de nivel internacional”, aunque manteniendo una experiencia más cercana y enfocada en la identidad cultural latinoamericana.

En tanto, la venta de entradas será anunciada próximamente a través de los canales oficiales del festival.

Estos es el listado de artistas confirmados para Festival Bamba 2026

Entre los nombres más destacados aparecen Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives.

El cartel además incluye a Bomba Estéreo, Los Vásquez, Orishas, Conociendo Rusia, Elena Rose y Ráfaga.

También dirán presente Álvaro Henríquez y Los Petinellis, Jovanotti, Los Pericos, Coti, Gale e iLe.

La lista se completa con Paloma Murphy, Catalina y las bordonas de oro, Çantamarta, Seamoon, Aurabae y Amigo de artistas.

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