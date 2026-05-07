¿Regresa la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda reveló en Mega el pronóstico para este fin de semana El especialista de Mega entregó su pronóstico para la capital. Revisa acá cómo estará la temperatura durante el fin de semana. 07 May, 2026. 16:57 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Se pusieron de acuerdo y no lo dejaron salir del campamento… casi termina en el hospital por taquicardia: «A escondidas con tres minas» Tras miércoles lluvioso en Santiago: ¿Se vienen más días con precipitaciones? Esto dijo Alejandro Sepúlveda en Mega ¡Mañana llueve en Santiago! Jaime Leyton reveló en su pronóstico horarios y que otro día podría precipitar Auditor infiel llamó al Rumpy para entregar un consejo luego de una peculiar experiencia: «No se enamoren en la faena» Cata Vallejos habló tras su polémica salida de Miss Universo La Reina: "Empezó a hacer dramas donde lo habían" Famoso actor chileno acudió a sus redes para comunicar sensible noticia respecto a su estado de salud: "Caí hospitalizado..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado