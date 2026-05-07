  • EN VIVO

¿Regresa la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda reveló en Mega el pronóstico para este fin de semana

El especialista de Mega entregó su pronóstico para la capital. Revisa acá cómo estará la temperatura durante el fin de semana.

07 May, 2026. 16:57 hrs

 

 

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS