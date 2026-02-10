La nueva adquisición de Naya Fácil que dejó a todos helados: Casi único en Chile y de exorbitante precio

En las últimas horas, Naya Fácil dejó la pata en las redes sociales luego de mostrar su nueva adquisición. Se trata de un lujoso auto, que es muy difícil de conseguir en Chile.

«Trabajando con cojones» dice en la bajada del registro, donde aparece posando con su nueva Tesla Cybertruck.

Este es el precio del nuevo auto de Naya Fácil

El vehículo de la influencer es una camioneta pickup 100% eléctrica, la cuál destaca por su diseño de acero inoxidable.

Este auto es de una gama superior, y en portales de compra y venta ronda entre los $140 y $160 millones.

“Yo no sabía qué auto podría superar la Suburban. Cuando vi el Cyber, dije ‘este es’. Miren qué belleza y eso que todavía no tiene color”, comentó la creadora de contenido a través de una historia de Instagram.

Reacción de los usuarios en redes sociales

Rápidamente, la publicación de Naya Fácil se llenó de comentarios de sus seguidores. Si bien algunos destacaban su nueva compra, otros fueron enfáticos: No les gustó para nada.

«Vine solo a ver el llanto de los ardidos y envidiosos», «Nooo porque amiga, te compraste el basurero. así le decimos en USA. a rifarlo ya!», «No me gustó. Aunque se que es un auto muy costoso pero aunque tuviera el dinero no me lo compraría», «Que espectaculaaar Nayita», «Voy a estar atento cuando sea la rifa de este. jaja felicidades Naya, te lo mereces», fueron algunos de los comentarios en la publicación.

A esto, se le suma la polémica de sus clásicas rifas. Fue hace algunos días cuando rifó su camioneta Suburban rosada.

En el sorteo participaron más de 90.000 personas, y cuando se anunció el ganador solo se tomó en cuenta hasta el número 80.000. Por lo mismo, se desató una ola de críticas en redes sociales.

“Nos vamos a comunicar con cada uno por correo para darle pronta solución y lo haré público en algunos días, porque también necesito ser transparente por este error», aclaró Naya Fácil en aquella ocasión.

