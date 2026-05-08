El exchico reality Junior Playboy, lanzó una polémica acusación contra una reconocida figura de la farándula. El influencer no se quedó callado y en el podcast de ‘Cuéntamelo todo y exagera‘, contó todo.

El influencer habló sobre cuando compartió espacio televisivo con Pamela Díaz, en el reality Tierra Brava. En esta instancia, comentó que la comunicadora tenía cierto nivel de poder que incluso podía ingresar sustancias al encierro.

En el podcast señaló que Pamela Díaz, a quien denominó como «Florerito de mesa», habría ingresado drogas y alcohol. Incluso, aseguró que algunos le tienen miedo. «En el círculo de la televisión dicen que el que se mete con Pamela, fuera, te sacan», señaló.

Por otro lado, el ex Fiebre de Baile confesó que su relación con la reconocida figura de televisión no ha sido buena. Aunque ambos han querido llevarse bien, no lo han logrado.

«Entre nosotros somos agua y aceite. En el reality chocamos mucho, hemos tratado de llevarnos bien pero no podemos», comentó Junior Playboy.

La confesión de Junior Playboy

Según el exchico reality, Pamela Díaz, supuestamente ingresaba diversas sustancias las cuales por contrato no están permitidas. «Pamela metió de todo, todos los vicios (…) por eso andaban todos con gafas dentro del reality», continuó.

«Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana«, señaló.

Además, en la conversación Junior Playboy, confesó que: «Yo también fumé adentro, para qué te lo discuto. Pamela dejaba el lápiz cargando y yo...» (Sonido de silbido). «Huachipato, ahí, piola».

«Ahora se enteró Pamela, yo soy el que te fumaba todo y qué, a todos los tenías comprados con puras fumadas», cerró.

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