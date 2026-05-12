El tenso encuentro entre Vasco Moulian, Raquel Argandoña y Betsy Camino: «No quiero quedar como una mentirosa»

El pasado lunes, Fiebre de Baile vivió un tenso momento entre los participantes y el jurado. En esta ocasión, los concursantes debieron enfrentarse a la prueba de Pole Dance Art.

Tras la presentación de Betsy Camino, la participante recibió duras críticas de Vasco Moulian y Raquel Argandoña. La presidenta del jurado declaró: “Te afirmaste en el caño, no te subiste. El que se subió fue tu bailarín, por lo tanto, mi nota para ti esta noche es un 4”.

Ante esto, Betsy señaló que este tipo de baile no requiere necesariamente subirse al caño, ya que se trabaja principalmente con el cuerpo. Además, aseguró que junto a su pareja realizaron seis trucos, pese a que solo les habían solicitado tres.

“Yo evalúo lo que veo en la pista… y si sigue discutiendo, creo que le va a ir peor«, explicó Argandoña.

Betsy no se quedó callada y replicó: «No me voy a callar cuando encuentro que me está dando una nota injusta. Voy a defender mi trabajo«.

“Usted es la participante y yo soy el jurado”, expresó la presidenta del jurado.

El tenso momento con Vasco Moulian

Por otro lado, Vasco Moulian, mencionó que habría preguntado a Chat GPT sobre el tipo de baile, mencionando que no sería una disciplina exacta. Betsy Camino, respondió: «Yo entiendo que usted lo googleó en Chat GPT, pero tenemos un campeón y un director que nos puede decir también».

«Sin desmerecer los conocimientos y las notas que ustedes nos van a dar. No quiero quedar como una mentirosa«, agregó.

Vasco Moulian respondió que el Pole Dance Art es «lo más básico del mundo», comentario que enfureció a la cubana, «También está el pole erótico también. Yo me pongo un colaless con este cuero estupendo, me veo sexy y unos tacos y ya es pole erótico».

«Betsy, como yo soy un ignorante, lo que yo sentí es que no tuviste mayor intervención con el tubo. Yo encontré que su trabajo mediocre«, respondió el actor.

«Usted me llama a mí mediocre cuando no es bailarín, ni siquiera sabe los conceptos. Usted por falta de carencias me dice a mí mediocre, porque es más fácil decir mediocre que aceptar lo que yo hice. Hoy le conviene tirarme para el piso y arrastrarme como trapero», concluyó Betsy Camino.

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