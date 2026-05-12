Reconocido ex chico reality apuesta por conquistar el mercado latinoamericano a través de la música urbana: nuevo álbum

El cantante urbano e influencer peruano Austin Palao continúa expandiendo su carrera musical con el lanzamiento en Chile de su nuevo álbum Primer Aire, un trabajo que refleja su evolución artística y su intención de consolidarse dentro de la escena latinoamericana.

La producción reúne una propuesta sonora que mezcla reguetón, pop latino contemporáneo y elementos electrónicos, construyendo una identidad fresca y moderna que busca conectar con nuevas audiencias. A través de las canciones del disco, el artista explora experiencias personales transformadas en relatos musicales cargados de emoción, intensidad y energía nocturna.

La nueva faceta de Austin Palao

Uno de los temas más destacados del álbum es Antidepresivo, single que se posiciona como una de las apuestas más fuertes de esta nueva etapa. La canción presenta una narrativa marcada por la sensualidad y la adrenalina. Retratando a una mujer magnética que domina la pista de baile con una actitud arrolladora.

Con una producción urbana de alto impacto, pulsos electrónicos y una estética moderna, “Antidepresivo” fue diseñada para conectar tanto en plataformas digitales como en ambientes ligados a la vida nocturna y el mundo club.

Además de su crecimiento musical, Austin Palao ha fortalecido un estrecho vínculo con Chile, país donde desarrolló gran parte de su propuesta audiovisual reciente. Bajo la dirección de Hnrry, Austin Palao grabó íntegramente sus últimos videoclips en territorio nacional, consolidando una estética cinematográfica que acompaña la evolución de su proyecto.

El artista también ha alcanzado gran popularidad en Perú gracias a su participación en programas televisivos como Combate. Esto es Guerra y el reality internacional El Poder del Amor, grabado en Turquía y emitido en distintos países de Latinoamérica.

Actualmente, Austin Palao busca seguir expandiendo su presencia en la región, reafirmando así su apuesta por internacionalizar su carrera artística.

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