«Agarraba nalga, jodía, metía el dedo por aquí, era sadiquito (…) ya me tenía harta»

La exparticipante de Tierra Brava, Alexandra «Chama» Méndez, volvió a referirse a las polémicas que marcaron el encierro y apuntó directamente contra Miguelito por algunas de sus actitudes que, según ella, incomodaban a sus compañeros.

Cabe recordar que el integrante de Detrás del Muro protagonizó varios momentos que generaron críticas durante el reality. Entre ellos, un beso sin previo aviso a Fran Undurraga y situaciones donde se acercaba a las camas de algunas participantes.

Chama arremete contra Miguelito en podcast de Danilo 21

Ahora, en el podcast «Juzgamos y nos funamos» de Danilo 21, Chama aseguró que nunca estuvo de acuerdo con que en este tipo de programas participen personas que, según ella, «se hagan las víctimas por tener una condición».

“Con Miguelito me pasaba que agarraba nalga, jodía, metía el dedo por aquí, era sadiquito”, comentó la venezolana durante la conversación.

Además, cuestionó la actitud que él tenía dentro del reality: “Se la daba de niño y creía que era un niño, un niño de 40 años, entonces ahí tú decías: ‘Pero a mí tú no me estés tocando’”, señaló.

Según explicó, la situación fue desgastando su paciencia y provocó algunas reacciones que incluso le trajeron críticas en redes sociales. Una de ellas ocurrió cuando lanzó un insulto contra Miguelito en medio de una discusión.

“Sin querer se me salió este ‘enano de mierda’ y no es por denigrar a esas personas que tienen esa condición, pero obviamente, una persona que te está agarrando la nalga, que te está jodiendo y, obviamente, sí lo dije porque me jodía que me agarrara la nalga (…) y se creyera niño”, afirmó.

“Hay un momento en que tú también tienes que poner un límite. Esas personas dándoselas de víctimas, víctimas nada”, continuó.

Finalmente, cerró recordando lo incómoda que se sentía con algunas conductas del comediante dentro del encierro. “Lo dije porque en un momento él ya me tenía harta. Yo decía: ‘Dios mío, pero a esta persona no se le da un pare’. ¿Él te toca nalga, porque es así, porque se cree niño, porque mide 1.50, tiene derecho a tocar nalga, mete mano?, no”, concluyó.

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