Esta fue la ruptura más dolorosa de JC Rodríguez: «Yo la amaba mucho, entonces me quedé muy enamorado»

Julio César Rodríguez se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Esta vez, el animador no habló de televisión ni de sus proyectos laborales, sino del quiebre amoroso que más lo marcó emocionalmente.

El conductor, que recientemente llegó a Mega para liderar el nuevo reality ¿Volverías con tu Ex? 2, se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la televisión chilena.

A lo largo de los años, JC Rodríguez ha sido vinculado sentimentalmente con figuras del espectáculo como Fran García-Huidobro, Laura Prieto, Betsy Camino, Camila Nash y Begoña Basauri. Sin embargo, confesó cuál fue la relación que más le afectó.

La confesión de JC Rodríguez

En conversación con FMDOS, el conductor abordó temas sobre su vida profesional y personal. Confesando que la separación que más le dolió fue con Claudia Arnello, la madre de su hija Julieta.

«Mi separación con la Claudia fue la que más me dolió porque la Julieta estaba muy chiquitita. Yo la amaba mucho, entonces me quedé muy enamorado«, expresó.

Aunque el conductor comentó que ha tenido relaciones las cuales entendía que no serían para siempre, la relación con Claudia Arnello fue una de las más dolorosas debido a que no esperaba que se separan.

«En mis otras relaciones como que yo estaba de salida, sabía que me iban a patear, pero en esta no», señaló JC.

«Igual siento que las relaciones de amor no son eternas, ojalá duraran mucho pero uno como ser humano tiene que saber que uno no es propiedad de nadie ni nadie es propiedad de uno, hay que trabajar eso», reflexionó.

Sin embargo, aunque esta ruptura haya sido una de las más difíciles por la crianza de su hija y el proyecto familiar que habría conformado con Claudia. El animador ha mostrado que tiene una relación cercana con su hija.

También puedes leer en Radio Corazón: ¿Volverías con tu Ex? 2: polémica figura podría volver a las pantallas después de 12 años fuera de los realities

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google