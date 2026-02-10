¡Alerta de concurso! Radio Corazón te regala entradas para Funpark: El parque inflable más entretenido del verano

Este verano la diversión se vive en grande y Radio Corazón quiere premiar a sus auditores con un panorama que la rompe: entradas para Funpark, el parque de diversiones inflable más entretenido, que ya está en Chile.

Funpark es el lugar perfecto para liberar energía, reír sin parar y disfrutar en familia. Con más de 2.000 metros cuadrados de juegos inflables, este parque invita a grandes y chicos a saltar en castillos gigantes, lanzarse por toboganes épicos y enfrentar circuitos llenos de obstáculos, siempre en un ambiente seguro y cargado de adrenalina.

Y como en Radio Corazón nos gusta la diversión al máximo, queremos que nuestros auditores disfruten de esta experiencia, transformando una salida en un recuerdo inolvidable de verano.

¿Cómo ganar entradas para Funpark?

Participar es muy fácil. Solo debes completar el formulario que encontrarás al final de esta nota y cruzar los dedos. Así de simple.

Funpark se ha convertido en uno de los panoramas favoritos de estas vacaciones, ideal para capear el aburrimiento, compartir con la familia y regalarse un momento de pura entretención. Y lo mejor de todo, es que podrás elegir la sucursal que más te acomode

¡No pierdas tiempo! Participa ya. Radio Corazón te invita a vivir el verano como se debe: en familia, con alegría y muchas sorpresas.

