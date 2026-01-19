Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

El artista nacional Toly Fu confirmó un nuevo e importante hito en su carrera con el anuncio de su próximo show en el Teatro Caupolicán, uno de los escenarios más emblemáticos de nuestro país.

La cita será el próximo 9 de mayo, y surge luego de su exitosa presentación en el Festival del Huaso de Olmué.

Es relevante destacar que el pionero de la ranchera urbana viene de una noche mágica en el Patagual, siendo ovacionado por miles de asistentes y demostrando con un espectacular show por qué es uno de los jóvenes con más proyección en su género.

El concierto marca el excelente momento musical de Toly Fu quien continúa consolidando su nombre dentro de la escena urbana nacional con miles de reproducciones en plataformas musicales, una propuesta auténtica arraigada en las raíces y en sus nuevos sonidos, sumada a una gran conexión con su público.

El show promete un recorrido por sus principales éxitos, sus últimos hits y muchas sorpresas. Toly Fu se presenta como el Bandolero, un personaje inspirado en el Zorro. Con esta imagen transmite fuerza, carácter y actitud. Cada show es intenso y cercano, donde domina el escenario, conecta con el público y logra que la gente se sienta parte de su historia.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Toly Fu en el Teatro Caupolicán?

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles y las puedes adquirir a través del sistema PuntoTicket.

Los precios van desde los $13.000 hasta los $40.250. A continuación te dejamos un mapa con las ubicaciones y precios específicos.

