«Él se me declaró»: Tonka Tomicic impactó al revelar que rechazó a Felipe Camiroaga

En el último capítulo de Only Friends, programa de conversación de Mega, estuvo como invitada la comunicadora Tonka Tomicic. El rostro del canal reveló anécdotas desconocidas de su vida, incluida, una que tiene que ver con el recordado Felipe Camiroaga.

En el programa transmitido este sábado, también estuvo César Campos, Raquel Argandoña y Claudio Castellón. Además del conductor del espacio, José Antonio Neme.

Tonka Tomicic impactó al revelar que rechazó a Felipe Camiroaga

Así, mientras hablaban de vínculos amorosos y propuestas que le han hecho a Tonka Tomicic, José Antonio Neme le preguntó directamente: «¿Tú crees que Felipe (Camiroaga) sintió algo por ti alguna vez?«.

De manera instantánea, Raquel Argandoña respondió que sí: «Yo creo que sí y la Tonka no le dio la pasada«, agregó.

En aquel momento, a Tonka Tomicic no le quedó otra opción que revelar la verdad: «Él se me declaró«, contó de entrada.

«Pero estamos hablando de hace muchos años. No pasó nada. No me gustaba. O sea, es espectacular, encantador, inteligente, divertido. Las tenía todas Felipe», explicó la animadora.

Respecto a las razones del rechazo, Tonka Tomicic aseguró: «justo estaba empezando mi relación«.

De forma irónica, José Antonio Neme complementó: «Te habrías salvado de tantas, amiga«. Y ya hablando en serio, le comentó: «pocas mujeres probablemente le dijeron que no a Felipe«.

«Yo creo que la única«, señaló Raquel Argandoña.

Eso sí, Tonka Tomicic aseguró que el animador se tomó bien su decisión: «Fuimos compañeros por mucho tiempo. Además que por Felipe empecé a trabajar en la televisión, gracias a él».

