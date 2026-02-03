No fue casualidad: explican por qué Sammis Reyes apareció sin polera en la primera foto con su hija

El pasado sábado, Sammis Reyes y Emilia Dides compartieron una emotiva noticia: el nacimiento de su primera hija, Mía Ignacia. La pareja celebró la llegada de la bebé con una tierna publicación a través de redes sociales que se llenó de reacciones.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido. En la imagen, el exjugador de la NFL aparece a torso desnudo mientras sostiene a su hija recién nacida, lo que despertó curiosidad entre los seguidores.

A días del nacimiento, el motivo detrás de esa fotografía quedó al descubierto. La explicación se entregó en el programa «¡Hay que decirlo!» de Canal 13.

En el espacio, el panelista Manu González aclaró que la escena fue completamente natural y respondía a una recomendación previa.

“La fotografía fue la cosa más sencilla del mundo, resulta que precisamente les hablan, cuando han estado preparándose, antes del alumbramiento de Mía Ignacia, que es el nombre de la pequeña, precisamente le hablaban del apego y de que Sammis tenía que entrar también a estar con su pequeña desde la primera instancia”, explicó.

Según relató, todo ocurrió minutos después del parto. «Él llega a la habitación, le empiezan a preparar para que se siente en una silla para coger a la pequeña, él se quita la camisa y lo que hace primero es saludar a su mujer y a su niña, ahí es cuando ya están sacando fotografías”, agregó.

Finalmente, el periodista detalló el momento que dio origen a la comentada imagen: «Ese instante, cuando él se acerca a besarlas, acto seguido coge a la pequeña. Pero esa foto les pareció muy bonita porque estaban los tres».

La comentada foto de Sammis Reyes junto a Emilia Dides y su hija

El fin de semana, la pareja posteó un registro que dio bastante que hablar.

Tras el nacimiento de su hija, el ex NFL aparece junto a ellas… sin polera. Este detalle no pasó desapercibido y desató una ola de reacciones.

«Espera emilia dejame sacarme la polera», «AJAJAJAJAJAJAJJA pq está sin polera», «porque está sin polera en la clínica wtf», «Sorry que empañe ese momento tan hermoso pero alguna vez Sammy puede ser real?» y «era presumir a la hija o sus bíceps?», fueron algunos de los comentarios en la red social.

