«El amor más profundo e inexplicable»: Sammis Reyes y Emilia Dides compartieron tiernas fotografías del nacimiento de su hija

Una de las parejas más mediáticas del último tiempo sin duda es la de Sammis Reyes y Emilia Dides. La ex Miss Universo Chile, compartió durante todo el año pasado en sus redes sociales su proceso de embarazo, el cual, culminó con el nacimiento de su hija este viernes.

Cabe recordar que también la pareja se hizo viral con la revelación de género de su bebé, la cual tuvo una producción cinematográfica, y se llenó de comentarios en las redes.

Sammis Reyes y Emilia Dides compartieron tiernas fotografías del nacimiento de su hija

Mediante una publicación de Instagram, Sammis Reyes y Emilia Dides anunciaron el nacimiento de su hija, el viernes 30 de enero. La pareja compartió un par de fotografías junto a su bebé, y escribieron una tierna reflexión:

«Bienvenida a nuestro mundo princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas«.

Además, junto al emotivo mensaje, revelaron el nombre de su hija: Mía Ignacia Reyes Dides.

En esa misma línea, mediante sus historias, Emilia Dides reveló cómo fue el momento del nacimiento de su hija. Según contó la modelo y cantante, su bebé llegó al mundo mientras sonaba de fondo «I Will Always Love You” de Whitney Houston.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios positivos, y de muestras de cariño hacia la pareja y su bebé, en este especial momento, en el que se convirtieron en padres por primera vez.

