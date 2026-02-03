Priscilla Vargas sobre la posibilidad de ser animadora del Festival de Viña: «Lo único que espero es…»

Priscilla Vargas es uno de los nombres más potentes de la televisión actual. En este contexto, es que estuvo presente en «La última palabra», programa de Zapping.

En el espacio, habló sobre la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar.

En conversación con Berni Cruz, explicó la importancia del certamen y el rol de la animadora. «Si en algún minuto se presenta la oportunidad de animar el Festival de Viña, que es una oportunidad increíble, yo lo único que espero es que me pille lo mejor preparada», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Uno tiene que responder a una responsabilidad así, que es tremenda. Yo creo que no llega a cualquier persona».

Siguiendo por esa línea, Vargas opinó sobre los actuales animadores del certamen: «Ver a la Karen, que llega en su mejor momento, como que ella siempre estuvo en su mejor momento (…) Como que ella se ganó ese espacio. Lo mismo el Rafa y muchas de las animadoras que llegaron al Festival de Viña».

«Yo siento que es una responsabilidad solamente para estar a la altura de un certamen así, internacional además, sino que además una tiene que estar bien preparada y saber si efectivamente eres capaz de hacerlo», continuó.

Para cerrar, explicó que no es su sueño. Sin embargo, si se presenta la oportunidad, espera estar bien preparada.

Priscilla Vargas y su rol en el matinal

Por otro lado, la animadora se refirió a su trabajo en la animación del matinal de Canal 13.

«Después de haber estado 20 años en las noticias, siento que hacer un matinal se me hace mucho más fácil que las noticias», comentó.

Además, añadió que «Yo soy una persona muy alegre, muy expresiva, y en las noticias yo tenía que poner una postura distinta, seria, y para mí eso era una actuación, en cambio en el matinal soy yo».

«Yo me siento una privilegiada de trabajar en un lugar y hacer un programa en el que puedo ser yo misma», concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google