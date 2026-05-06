Luego de cerrar con éxito su gira “Yamila Reyna en crudo”, Yamila Reyna decidió hablar abiertamente sobre su presente personal y profesional. En conversación con Eduardo de la Iglesia en el programa Siempre pasa algo, la humorista se sinceró sobre el complejo momento que vivió tras su ruptura con Américo.

“¡Imagínate lo que es escribir humor en un momento así, ¿no?”, comentó de entrada, recordando lo difícil que fue enfrentar el proceso emocional mientras continuaba trabajando.

Reyna explicó que retomar su rutina no fue sencillo. “Era como: ya, volvamos, pero no puedo todavía, todavía no estoy lista. Así fui como surfeando una ola, y ahora miro para atrás y digo, wow, ¿cómo lo hice?”, relató.

La comediante también describió la presión mediática que enfrentó en ese periodo. “Mientras tenía a la prensa en la puerta de mi casa y pasaba todo lo que pasaba, era una invasión horrible. Sentía que por todos lados la vida me golpeaba. Yo estaba dentro de mi casa, secándome las lágrimas y escribiendo humor”, afirmó.

La aclaración de Yamila Reyna

En la misma entrevista, Reyna aclaró las versiones que la vinculaban sentimentalmente con un futbolista, asegurando que se trata de información errónea.

“La prensa a veces repite cosas desde la ignorancia y eso me saca de quicio”, sostuvo. Según explicó, todo surgió a partir de un comentario que hizo en redes sociales, donde expresó su molestia por recibir mensajes de hombres invitándola a salir tras su separación.

“Dije que me parecía de mal gusto, incluso poco tino, que un hombre hiciera eso cuando una mujer está recién separada. Pero alguien, no sé de dónde, sacó que yo hablaba de jugadores”, aclaró.

Finalmente, fue categórica: nunca ha tenido contacto con futbolistas en este tiempo. “Jamás me ha hablado un jugador de fútbol. De hecho, si veía que me escribía un hombre, ni siquiera abría el mensaje”, cerró.

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