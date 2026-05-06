Cecilia Gutiérrez sorprende a todos y revela romance entre Marcelo Salas y exchica reality: «él es bien galán»

Una conversación en el podcast Bombastic encendió las alertas en el mundo del espectáculo. La periodista Cecilia Gutiérrez reveló que el exdelantero Marcelo Salas estaría conociendo a Mariana Alcalde, figura recordada por su paso en televisión.

El tema surgió durante una dinámica en la que Manu González intentaba adivinar de quién hablaban. En ese contexto, se mencionaron nombres de futbolistas como Luis Jiménez, Jorge Valdivia y Guillermo Maripán, hasta que Gutiérrez lanzó una pista: «Es más antiguo… Te están buscando, matador».

González reaccionó sorprendido: «No te puedo creer, ¿cuánto le va a durar? Porque siempre que se habla del señor Salas, siempre digo…».

Luego preguntó directamente si se trataba de algo serio o solo un acercamiento. «Sí, romance, saliendo», aclaró la periodista.

Cecilia Gutiérrez sobre supuesta nueva relación de Marcelo Salas

Más tarde, Gutiérrez entregó más detalles sobre la mujer involucrada. «Es exchica de reality, ex panelista de farándula, muy guapa. Ha estado fuera de la escena, como pública, en los últimos años, pero no por eso ha dejado de estar presente en la farándula», comentó, antes de confirmar: «Marcelo Salas y Mariana Alcalde».

La revelación dejó a González sin palabras: «Años que no sabíamos nada de Mariana Alcalde».

Gutiérrez insistió en que la relación estaría en una etapa inicial: «Solo sé que están saliendo». Además, recordó episodios anteriores del exfutbolista en el plano amoroso: «¿Te acuerdas de que él estaba saliendo con una chica, que no la asumía, y ella le había organizado el cumpleaños? Como que la tenía en la sombra; después salió el romance y él se enojó, y después siguieron saliendo; bueno, ahora está con Mariana Alcalde».

Finalmente, la periodista lanzó una reflexión sobre el historial sentimental del “Matador”: «Dicen que él es bien galán igual», agregando que «se le acaba el encanto» cuando sus relaciones se hacen públicas. Ante eso, González bromeó con que quizá debería evitar vincularse con figuras del espectáculo para mantener la discreción.

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