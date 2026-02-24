«Me devolvió de golpe al pasado»: Rodrigo Villegas revivió sus clásicos en Viña y así reaccionaron en redes sociales

La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo uno de sus momentos más comentados con la rutina de Rodrigo Villegas. El humorista tenía la dificil misión de hacer reír a un público que seguía extasiado luego de la presentación de Pet Shop Boys.

El comediante apostó por un espectáculo cargado de nostalgia y humor musical. A sus 49 años, Villegas conectó con el público de la Quinta Vergara apelando a las generaciones que crecieron a fines de los años 80, combinando canciones, recuerdos y guiños a la cultura pop de esa época.

Desde el inicio, logró instalar un ambiente cercano. Sin embargo, fue hacia el cierre cuando desató la mayor ovación. Villegas revivió algunos de sus personajes más recordados del programa Morandé con Compañía, destacando la aparición de los Blondon Boys, lo que provocó risas y aplausos inmediatos en el “Monstruo”.

Las reacciones a la rutina de Rodrigo Villegas

La respuesta del público fue contundente. Primero llegó la Gaviota de Plata y luego la de Oro, sellando así una exitosa tercera participación en el certamen viñamarino.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos incluso bromearon con un premio mayor: “Rodrigo villegas se bailaba el lupi lupi dance y se llevaba la de platino”.

Otros valoraron el tono sencillo: “Probablemente para muchos es una rutina básica, pero a veces siento que nos hace falta reírnos de cosas simples como lo hace Rodrigo Villegas. Para mí fue un buen show y muy gracioso” y “Viendo los personajes de Rodrigo Villegas me devolvió de golpe al pasado. Simplemente un grande”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

