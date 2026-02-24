Zaturno actualiza estado de salud de Lenwa Dura con crítico mensaje a Tiro de Gracia: «Que horrible donde hemos llegado»

En las últimas horas, el nombre de Lenwa Dura volvió a ocupar titulares. El exintegrante de Tiro de Gracia encendió las alarmas tras publicar una serie de mensajes en redes sociales que anticipaban una decisión extrema. Poco después, se confirmó que intentó quitarse la vida.

El rapero compartió un texto de despedida que generó profunda preocupación entre sus seguidores. «Me despido con un gracias… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías, a los que me roban», escribió.

En otro mensaje, expresó su agotamiento frente a las críticas y conflictos. «Estoy choreado al máximo por todo el maltrato, la amenaza, no dejar trabajar, todas las burlas y toda la hueá ya me aburrí», señaló.

Cerró con palabras que encendieron todas las alertas: «¿A dónde me voy? A dormir. A dormir, a descansar, por fin. Me voy para no molestarlos más».

Horas más tarde, un cercano entregó información en el programa “El Show de la Tencha” de Radio Activa. «No sé en qué estado de gravedad se lo llevaron, pero se lo llevaron así como de una creo que, fue súper rápido porque no me iba bien. Está en el Hospital Padre Hurtado», indicó.

Zaturno actualiza estado de salud de Lenwa Dura con mensaje a Tiro de Gracia

Con el paso de las horas, llegaron noticias más alentadoras. Zaturno, histórico compañero de Lenwa Dura en Tiro de Gracia, utilizó sus redes para informar sobre su evolución.

«Ya mi hermano Fabián lenwadurap está en su casa y gracias a Dios estable, gracias a todos por la preocupación, el acoso por redes sociales te puede hacer atentar con lo más sagrado que es la vida», escribió.

El músico también llamó a poner fin a las disputas que rodean al grupo. «Espero que de todo corazón se acabe la estúpida y enfermiza pelea de Tiro de Gracia, el grupo de hip hop más importante de los 90 en Chile. Siempre voy a estar por La Paz y la unión, los amigos de verdad nunca cambian, que terrible donde hemos llegado esto tiene que parar ahora ya!», cerró.

