«El Monstruo» está despertando: El incómodo momento que vivieron los animadores en Viña y pocos se percataron

La segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar no solo brilló por el show de Pet Shop Boys. También dejó un momento incómodo que se viralizó en minutos.

Cuando los animadores entraron a la Quinta Vergara para anunciar el cierre del espectáculo, el público reaccionó con fuerza. Desde las galerías bajaron pifias y gritos que pedían más canciones. El llamado “Monstruo” no aceptó el final.

«El Monstruo» ya está despertando en Viña 2026

La transmisión en vivo mostró la tensión. Las cámaras enfocaron los rostros de sorpresa y la evidente incomodidad sobre el escenario. La energía estaba en su punto más alto y la audiencia quería seguir bailando.

El episodio ocurrió justo después de uno de los momentos más celebrados de la noche. El dúo británico recibió la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, dos de los máximos reconocimientos del certamen. La fiesta electrónica parecía lejos de terminar.

Aun así, el grupo cerró con uno de sus clásicos. Se despidió en medio de un ambiente dividido, pero dejó una de las presentaciones más comentadas y potentes en la historia reciente del certamen.

