Querido comunicador de farándula tendrá que ser operado de urgencia debido a problemas de salud

El panelista e influencer Danilo 21 debió ser hospitalizado de urgencia tras presentar complicaciones por problemas a la vesícula. Cabe recordar que hace algunas semanas ya había estado internado por el mismo motivo.

Todo ocurrió el pasado 6 de mayo, cuando una crisis provocada por cálculos en la vesícula lo obligó a permanecer hospitalizado. De hecho, esa situación explicó su ausencia en el programa El VAR de Fiebre de Baile.

En aquella ocasión, el comunicador contó que “estuve muy mal, gente, muy enfermo (…) casi me fui para el otro lado”, dejando en claro que atravesó un episodio bastante complejo.

Segunda hospitalización de Danilo 21

El influencer tenía programada una cirugía para la próxima semana. Sin embargo, los fuertes dolores hicieron que todo se adelantara. Tras intentar soportar las molestias, Danilo 21 tuvo que acudir dos veces a urgencias durante el mismo día.

A través de sus historias de Instagram, el panelista actualizó su estado de salud. “Gente, esta es la segunda vez que venimos a urgencias hoy día, porque vinimos en la madrugada”, comentó.

En los registros apareció acompañado de su pareja, Gonzalo Cerutti, quien explicó brevemente el difícil momento que ambos enfrentan.

“Vinimos a la 1:00 am. Después la pancita le empezó a doler de nuevo a las 6:30, pero por suerte con los medicamentos que le están inyectando se le está pasando”, detalló.

Más tarde, Danilo 21 también quiso tranquilizar a sus seguidores y explicar el motivo de su ausencia en redes.

“Parece que me operarán de urgencia. Yo tenía agendada la cirugía para el otro viernes, pero se adelantó la cosa. Yo estoy bien, no se preocupen, solo les aviso por si desaparezco unos días. Los quiero”, escribió el influencer.

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