Esta es la nueva (y controversial) pareja que llega a «Volverías con tu ex? 2»: «Me prometí que no volvería con…»

Lo que comenzó como una de las historias de amor más comentadas de un reality terminó en un quiebre total. Valentina Torres, conocida como “Guarén”, y Nicolás Solabarrieta serán parte de “Volverías con tu ex? 2”, programa donde deberán reencontrarse tras meses alejados y sin ningún tipo de contacto.

La influencer y artista visual de 27 años conoció al exfutbolista y modelo en un encierro televisivo. Rápidamente se transformaron en una de las parejas favoritas del público y, tras salir del programa, decidieron irse a vivir juntos. La relación duró cerca de un año y medio, aunque estuvo marcada por los celos, la desconfianza y la exposición constante.

La nueva pareja que se une a «Volverías con tu ex? 2»

Con el tiempo, la relación se desgastó. Ambos revisaban los teléfonos del otro y la privacidad dejó de existir dentro de la pareja. Tras el término, Guarén optó por cortar todo vínculo con Nicolás.

“Lo bloqueé y nunca más volví a responder ni a saber de su vida. Terminamos en agosto de 2025 y lo bloqueé en octubre. Contacto cero total”, aseguró en Mega.

Sin embargo, Nicolás recuerda el final de manera distinta. “Me terminó en persona, fue de un momento para otro, muy sorpresivo, chocante, lo pasé muy mal en su momento”, confesó.

Para Guarén, el problema iba mucho más allá del quiebre. “A veces el amor no es suficiente para mantener una relación, sino la confianza, la lealtad, el compromiso. Yo me proyectaba con él, pero no se cumplieron ciertas cosas que yo pedía en la relación: no me gustan las mentiras ni la falta de compromiso”, explicó.

La influencer también reconoció que vivió momentos difíciles durante la relación. “Hubo promesas rotas, mucha desilusión, porque yo tenía muchas expectativas de lo que podía ser él como persona y la verdad es que sufrí bastante”, agregó.

Aunque Nicolás admite que aún le guarda cariño porque “fue una persona que me acompañó en momentos muy importantes de mi vida”, Guarén es tajante respecto a una posible reconciliación. “Hoy siento indiferencia por él, después de mucha desilusión y decepción llegué a ese sentimiento”, afirmó.

Además, cerró cualquier puerta a retomar la relación: “El aprendizaje más grande que me entregó Nicolás fue que la contención solamente me la puedo dar yo. ¿Volvería con Nicolás Solabarrieta? No, me lo prometí a mí misma”.

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