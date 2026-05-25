Luis Slimming revela algunas «verdades» de Canal 13 tras abrupto término de «El Desestrece»: «Se acabó la buena onda»

Este domingo, Canal 13 emitió el último capítulo de El Desestrece, programa de humor que salió antes de lo previsto de la pantalla debido a sus bajos resultados de audiencia.

Quien aprovecho la despedida para lanzar una rutina sin filtros fue Luis Slimming. El comediante apareció con un tono ácido y repaso la contingencia política como el cierre del espacio televisivo.

Durante su presentación, el humorista habló sobre el reciente cambio de gabinete de José Antonio Kast y mencionó las salidas de las ex ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini. Sin embargo, rápidamente conectó el tema con la situación que vivió el programa en Canal 13.

«Si tú no logras resultados, los jefes se enojan», lanzó entre risas.

La despedida de Luis Slimming de «El Desestrece»

Luego, continuó con comentarios irónicos: “Hubo tantos recortes, que llegaron hasta acá. Siempre fue pensado así, 8 capítulos… hasta agosto”, agregó, provocando carcajadas en el público.

Slimming también reveló que quedaron varios sketches grabados sin salir al aire. Según comentó, varios de ellos estaban relacionados con la misma señal.

Sin embargo, el momento más comentado llegó al cierre de su rutina. Antes de despedirse, lanzó algunas «verdades».

“Sabes qué, voy a decir algunas cosas, me voy sin censura. Se acabó la buena onda. Voy a filtrar verdades que este canal oculta a la gente”, señaló.

A partir de ahí, comenzó una seguidilla de bromas dirigidas a reconocidos rostros televisivos.

“Nacho Gutiérrez es héterosexual, es el hu… menos gay que conozco. Se ha agarrado a todas las minas del canal. No lo dejan ser”, dijo en tono humorístico.

Después siguió con otras tallas. “Nacho Pop nunca fue moreno. Es primo de Martín Cárcamo. Lugares que hablan nunca se grabó fuera de Santiago. Todo fue un croma. Las viejas, las cazuelas. Ni Pancho Saavedra es real. Estaba bueno ya que se supiera”, remató entre risas.

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