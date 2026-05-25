Charly Zaa regresa a Chile con “La Historia Continúa Tour 2025” en Gran Arena Monticello: cuándo es y cómo comprar entradas

Charly Zaa volverá a reencontrarse con el público chileno luego de la exitosa presentación que realizó este año en Gran Arena Monticello. El artista regresará al recinto el próximo sábado 30 de mayo desde las 20:30 horas con su gira La Historia Continúa Tour 2025.

El cantante colombiano, considerado uno de los grandes referentes románticos y boleristas de Latinoamérica, llegará nuevamente a Chile con un show cargado de nostalgia, clásicos y nuevas canciones que forman parte de la actual etapa de su carrera.

Durante más de tres décadas de trayectoria, Charly Zaa ha construido una sólida conexión con distintas generaciones gracias a canciones que mezclan bolero, salsa, pop y ritmos tradicionales latinoamericanos, consolidando una carrera marcada por el romanticismo y las interpretaciones emotivas.

Desde su irrupción en la escena musical en 1996, el artista ha lanzado exitosas producciones que lo posicionaron como una de las voces más reconocidas del género romántico en español. Entre sus trabajos más recientes destacan el álbum Historias de Amor. Estrenado en 2023, y el single Todo Me Gusta de Ti, presentado en febrero de 2025.

¿Cuándo es y cómo comprar entradas par Charly Zaa en Gran Arena Monticello?

El concierto tiene como fecha el próximo sábado 30 de mayo en Gran Arena Moticello a las 20:30 horas.

Las entradas las puedes adquirir a través del sistema Ticketmaster.

El concierto en Monticello también será parte de la promoción de su próximo álbum, La Historia Continúa. Producción donde el cantante explorará sonidos ligados al vals peruano, bachata, salsa, cumbia y música regional mexicana.

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