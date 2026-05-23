Ricky Martin fue atacado en pleno concierto con gas lacrimógeno

Tensos momentos vivió Ricky Martin en su primer concierto de su gira ‘Ricky Martin Live 2026‘. Mientras el artista se encontraba en el escenario una persona le lanzó gas lacrimógeno.

El hecho ocurrió el pasado jueves 21 en Montenegro, en un evento gratuito realizado por los 20° aniversario de la restauración de la independencia del país.

Luego de que el suceso ocurriera en pleno espectáculo, el cantante puertorriqueño tuvo que parar el concierto de emergencia y bajar de los escenarios, ausentándose por varios minutos.

El comunicado del equipo de Ricky Martin

Tras lo ocurrido, la representante del artista, Róndine Alcalá, envió un comunicado en sus redes sociales. Explicando la situación y dando a conocer el estado del artista.

«Ricky Martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro», señaló el equipo del artista.

Además, explicaron que «una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención. Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario».

«Mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes», expresaron desde redes sociales.

Además, agregaron «Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura».

Asimismo, comentaron que Ricky Martin quiso seguir con el concierto por el compromiso que tiene con sus fans. De igual forma, explicaron que el artista continuará con su gira ‘Ricky Martin Live 2026’, tanto en Europa como en otros lugares.

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