Fran Maira mostró el procedimiento que utilizó para enfrentar su cambio físico: «Les dejo el dato»

Durante los últimos días, Fran Maira ha estado mucho más activa en redes sociales. La influencer y cantante retomó sus publicaciones habituales y también aprovecho de sincerarse sobre algunos cambios físicos que ha enfrentado recientemente.

Es importante recordar que la ex chica reality había estado bastante alejada del mundo digital luego del grave accidente que protagonizó el pasado febrero. Esto luego de atropellar a un motociclista que quedó en riesgo vital. A las semanas, reconoció el complejo momento emociona que atravesaba.

“Me caí en un hoyo, no encontraba la salida”, confesó en ese entonces.

Fran Maira reaparece en redes sociales

Ahora, enfocada nuevamente en su rutina diaria y sus próximos proyectos, la ex chica reality compartió con sus seguidores su nuevo tratamiento contra la celulitis.

A través de un video publicado en Instagram, la creadora de contenido reveló que en el último tiempo subió cerca de ocho kilos, situación que provocó cambios notorios en su cuerpo.

“En este último tiempo subí de peso y me salió muchísima celulitis”, comentó.

En el mismo registro, explicó que optó por probar un procedimiento especializado luego de recibir recomendaciones sobre sus resultados.

“Me contaron que alidyachile es el primer dispositivo médico que elimina la celulitis de verdad”, señaló mientras mostraba parte del tratamiento.

Asimismo, aseguró que ya comenzó a notar cambios: “Yo ya estoy viendo mis resultados, por eso les dejo el dato”, agregó.

Finalmente, Fran Maira detalló que el dispositivo proviene desde Europa y que le ha ayudado específicamente con la llamada celulitis tipo 2, aquella que se aprecia al estar de pie y desaparece al acostarse.

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