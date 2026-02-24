«El beso fue innecesariamente largo y anticuado»: Marcela Vacarezza alza la voz tras beso de los animadores en El Festival de Viña 2026

Uno de los momentos tradicionales del Festival de Viña es el beso entre los animadores.

Esta vez no fue la excepción, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler lo hicieron realidad en la nueva edición del certamen.

«Perdón, Marcelita» y «perdón, Marco», replicaron los animadores antes del beso.

Marcela Vacarezza habla sobre el beso de los animadores

En ese contexto, Marcela Vacarezza, esposa de Rafael Araneda habló sobre el beso que se dieron los comunicadores en el escenario de la Quinta Vergara.

“Fue totalmente innecesario, como que le gustó, como que quedó con gusto a poco”, lanzó de entrada.

“Hay gente que dice que es falta de respeto por los hijos, yo encuentro que no. Es un juego, anticuado, cuando va público joven a la Quinta no lo piden. Es un juego antiguo, pero un juego“, agregó.

Asimismo, habló sobre la reacción de sus hijos. “Benji es chiquitito y hasta la Karen le dice que son amigos. Hay que explicarlo. Los primeros años, mis niños eran chiquitos cuando venían al festival y ellos se paraban a pedir el beso”, explicó.

“Yo no puedo meterlos en una burbuja, es parte de la vida que les tocó, de la pega y tienes que explicarles nomás”, continuó.

“El beso fue innecesariamente largo y anticuado, pero estoy bromeando. Yo me paré ahí y la Karen me mira y yo le dije ‘muy largo’. Lo habíamos conversado antes y ella me dijo que le iba a dar un beso e iba a levantar la patita”, agregó.

Para cerrar, señaló que la química que tienen en el escenario es superior: “Son la mejor pareja que he visto en la Quinta Vergara, sin desmerecer al resto”, concluyó.

