Ciudadana mexicana no podía creer este detalle de las Carabineras de Chile durante su viaje al país: «Me sorprendió y me gustó…»

Una turista mexicana llamó la atención en redes sociales tras compartir una particular observación sobre las funcionarias de Carabineros de Chile durante su visita a Santiago. El registro fue publicado en el canal de YouTube FELO TV, donde la mujer relató su experiencia mientras recorría el centro de la capital, específicamente en las inmediaciones del Palacio de La Moneda.

En el video, la visitante no ocultó su sorpresa al fijarse en la presentación personal de las policías. Según comentó, lo primero que le llamó la atención fue la pulcritud de sus uniformes. “Tienen su uniforme muy listo, muy limpio, muy bien planchadito”, expresó, destacando el cuidado en cada detalle.

Sin embargo, no solo la vestimenta captó su interés. La turista también reparó en un elemento poco habitual para quienes observan desde el extranjero. “Pero, algo que me llamó muchísimo la atención es el labial (…) todas utilizan el mismo ‘número’ de labial”, comentó mientras grababa a las funcionarias apostadas frente a La Moneda.

A ello sumó otros aspectos que, según explicó, reflejan orden y disciplina. “Tienen un mismo tipo de aritos, el mismo peinado. Entonces es algo muy llamativo de ellas”, añadió, resaltando la uniformidad en su imagen.

La experiencia no quedó solo en lo visual. La mujer también valoró el trato recibido y la forma en que las carabineras se dirigen al público. “Al momento en que te hablan lo hacen muy rectas, muy directas también. Es algo que me sorprendió y me gustó. Mucho respeto”, afirmó.

Reacción de los cibernautas a los comentarios de mujer mexicana

El video rápidamente generó reacciones entre los usuarios, quienes dejaron numerosos comentarios destacando tanto el relato como la mirada de la turista. Entre ellos se leía: “me sorprendió el relato de esta mexicana con su excelente narración y un lenguaje muy fluido y motivador para seguir viendo el video”. Otros aprovecharon de valorar el vínculo cultural entre ambos países: “Los Mexicanos son un gran aporte a nuestro país, son muy parecidos a nosotros en su carácter” y “Los Mexicanos son grandiosos, los Chilenos los amamos”. Incluso hubo quienes destacaron el tono del registro: “El humor de los mexicanos es súper agradable”, entre otros.

También puedes leer en Radio Corazón: Gonzalo Valenzuela rompe el silencio y aclara rumores de supuesta infidelidad: «La de la última foto…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google